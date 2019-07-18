В строящемся храме Свободного установили малый купол и провели первую службу (фото, видео)

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Шум стройки нового храма на улице Репина в Свободном сменили звуки духовных песнопений – в церкви прошла первая служба. В день памяти святых царственных мучеников, 17 июля, ее провел приехавший в город архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

«Поздравляю всех с престольным праздником нашего строящегося храма. Сегодня это знаковое событие говорит о том, что свободненцы возрождаются духовно. И мы все будем служить на пользу нашему Отечеству силой, верой и правдой», – отметил в своей речи во время события глава Свободного Владимир Константинов.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации города, после службы вместе с епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом Владимир Константинов побеседовал о Свободном. Священнослужитель отметил, что заметил положительные перемены в городе.

В этот же день на будущей звоннице храма установили первый малый купол. Маковка сделана из меди, покрыта 24-каратным сусальным золотом и весит 500 килограммов. Большую четырехтонную главу диаметром семь метров еще изготавливают и планируют разместить на церкви в сентябре.