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В Благовещенске «чайзер» сбил девочку-подростка

В Благовещенске «чайзер» сбил девочку-подростка
Фото: Амур.инфо

17 июля в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшей. На девочку-подростка совершил наезд автомобиль.

Происшествие случилось в 12:55 на регулируемом перекрестке улиц Чайковского и Ленина. Водитель машины Toyota Chaser поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора и сбил девочку 2004 года рождения. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, также на разрешающий сигнал светофора. Девочка получила травмы, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

По словам начальника отдела Дмитрия Глущенко, преобладающее число ДТП происходит из-за невнимательности водителей при проезде регулируемых и нерегулируемых перекрестков, что приводит к печальным последствиям. Бывают аварии и по вине самих юных пешеходов – он подвергают свою жизнь опасности, переходя дорогу в неположенных местах.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям прививать детям неукоснительное соблюдение ПДД.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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