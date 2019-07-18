Родственники утонувшего в Благовещенске юноши сомневаются, что это был несчастный случай

У близких 16-летнего Игоря есть сомнения по поводу того, что это был несчастный случай. 10 июля Игорь отправился на Зею в компании своего друга и его родителей.Тело подростка нашли только 12 июля. Его родные ищут свидетелей, которые могли видеть, что произошло 10 июля.

«Вопросов очень много, озвучивать их мы не хотим. Есть свидетель, который говорит, что там было много людей – машин и когда это произошло, видимо чтобы не быть свидетелями, они свернулись и уехали. Не одна машина, а несколько. Нужно их отыскать. (…) Много вопросов к родителям друга. Почему искали так долго – они изначально показали не то место. Этот мальчик Миша – друг – он главный свидетель, а его до сих пор не допросили, и родители его куда-то увезли», – рассказала двоюродная сестра Игоря Татьяна.

Просьбу свидетелей откликнуться Татьяна опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте, где указала свой номер телефона: 8914-572-555-7. Игорь был единственным ребенком в семье.

В амурском следственном управлении сообщили, что родные погибшего юноши обратились в следственный отдел и написали заявление о совершении преступления. Заявление находится на рассмотрении, ему будет дана оценка и в соответствии с законодательством будет принято решение.