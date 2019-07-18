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18июля
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Артисты российской эстрады призывают участвовать в фестивале «Детство на Амуре»

Артисты российской эстрады призывают участвовать в фестивале «Детство на Амуре»

Президент фестиваля «Детство на Амуре», композитор Григорий Гладков прислал в мэрию Благовещенска видеообращения артистов российской эстрады, призывающих всех участвовать в международном музыкальном конкурсе. Привет амурчанам, а также жителям других регионов, передавали со съемочной площадки шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия 1».

Первой видеопослание записала российская королева блюза Виктория Пьер-Мари, чей репертуар состоит их золотых хитов мировых звезд прошлого Эллы Фитцджеральд, Тины Тернер, Френка Синатры, Джеймса Брауна, Стиви Уандера и других.

На известном международном фестивале джазовых исполнителей в Касабланке (Марокко) Виктория Пьер–Мари завоевала Гран-при как лучшая вокалистка и дважды стала обладательницей золотых медалей в номинациях «сольное пение» и «пение в дуэте» на «Первом чемпионате мира по искусствам» в Лос-Анджелесе. Награды вручала сама Лайза Минелли.

VI Международный фестиваль «Детство на Амуре» сейчас принимает заявки на участие. Подать их можно на сайте, там же есть положения о пяти конкурсах.

Фестиваль проходит на средства гранта Президента Российской Федерации.

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#дети #конкурсы

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