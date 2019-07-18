На строительстве космодрома Восточный снова украли миллионы

Уголовное дело о хищении 5,3 миллиона рублей возбуждено в Хабаровске. Его завели в МВД по материалам проверки военной прокуратуры Хабаровского гарнизона. Деньги украдены при поставке оборудования на космодром Восточный.

Установлено, что ООО «Строй-Формат ДВ», которое должно было поставить вентиляционное оборудование для строительства инженерного корпуса технического комплекса космодрома, так и не выполнило взятые на себя обязательства.

«Гендиректор организации присвоил полученный аванс, чем причинил государству материальный ущерб в размере 5,3 миллиона рублей», – сообщает «Российская газета» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Материалы проверки прокуроры направили в следственное управление МВД по Хабаровскому краю. В отношении генерального директора коммерческой организации возбудили уголовное дело, которое расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. По его словам, Восточный готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.