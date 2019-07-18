На администратора кафе в Белогорске напали разбойники в масках (видео)

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В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение, что в одном из кафе Белогорска неизвестные, используя предмет, похожий на пистолет, похитили из сейфа более 170 тысяч рублей и имущество. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что перед закрытием кафе администратор осуществлял обход. В тот момент, когда он подошел к гардеробу, чтобы его закрыть, на него со спины напали неизвестные. Их лица скрывали маски. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали провести их к сейфу и отдать хранящиеся в нем денежные средства. Получив наличность, они дошли с мужчиной до выхода из кафе, забрали у него сотовый телефон, блок памяти от камер видеонаблюдения и скрылись с места преступления.

По факту разбоя следственным отделом МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ.

Для оказания помощи коллегам в раскрытии преступления в Белогорск выехали сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики изъяли и изучили записи с камеры наружного видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей и очевидцев.

В поле зрения оперативников попал местный житель 1998 года рождения – работник этого заведения, ранее судимый. Определив круг общения молодого человека, сотрудники по приметам установили возможную причастность к преступлению двух его знакомых. Подозреваемых задержали по местам их жительства.

Похищенные денежные средства злоумышленники успели потратить на собственные нужды. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.