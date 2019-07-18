Голая женщина спрыгнула с 45-метрового моста

Фото: Стоп-кадр из видео

В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I. Момент прыжка – когда она при свете дня разделась и прыгнула в реку Дору, – сняли на видео проходящие мимо люди.

На опубликованных кадрах видно, как женщина встает на ограждение моста и бросает свою майку в собравшуюся толпу. Затем снимает джинсы и ныряет в воду головой вниз.

Двое мужчин без футболок стояли на мосту рядом с женщиной, еще двое сидели вместе с ними. Очевидно, все они были из одной компании. Прыгнули ли мужчины вслед за девушкой, неизвестно.

Завершающие кадры показывают, что женщина благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу. Личность туристки не установлена, но очевидцы сообщают, что девушка была в сильном алкогольном опьянении.

После инцидента полицейский патруль обыскал место происшествия, однако не обнаружил никого из причастных, сообщает «360».