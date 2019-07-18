Стало известно, когда прекратится выдача бумажных паспортов в России

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Россияне смогут получать электронные паспорта с июля 2020 года, а бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании правительства. Пилотным городом станет Москва.

«Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы»,— сказал вице-премьер. Старыми паспортами можно будет пользоваться до истечения срока действия. Число пунктов выдачи увеличится с 1 100 до 3 000.

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что окончательный переход на документ электронного образца состоится в 2023 году — почти на два года раньше запланированного срока. При этом, по мнению председателя правительства, необходимо проработать решения проблем безопасности нового вида документа, а также удобства перехода на них для пожилых граждан, сообщает «Коммерсант».

«Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать, и мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорю»,— отметил Медведев.

Новый вид российского паспорта, по словам премьер-министра, может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне. В электронном паспорте в обоих вариантах будут также данные и по другим документам, удостоверяющим личность,— водительское удостоверение, СНИЛС.

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

При введении электронных паспортов необходимо будет обеспечить безопасность личных данных граждан. «Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними»,— добавил премьер.

Кроме того, переход на паспорта нового образца следует сделать комфортным и удобным для граждан. «Если просто выдать карточку, не рассказывать о ее преимуществах, то в этом особого смысла не будет»,— сказал премьер-министр. По его словам, люди преклонного возраста часто испытывают недоверие к техническим новинкам.

По оценке вице-премьера Максима Акимова, на создание карт уйдет больше 100 миллиардов рублей. Согласно концепции, которую предложил «Гознак», затраты на создание электронных паспортов отчасти покроют сами граждане. Предполагается, что с них будут взимать некую сумму за подтверждение личности при трансакциях. Например, если человек использует электронную подпись при покупке автомобиля или квартиры. При этом сколько придется платить за каждую операцию, «Гознак» не раскрывает. Кроме того, свои концепции паспорта разрабатывают также НИИ «Восход» и «Ростелеком».

Работа по внедрению электронных паспортов будет проходить в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Согласно проекту, к 2024 году россияне должны в полной мере иметь возможность использовать электронный паспорт. По данным СМИ, в правительстве уже утвердили концепцию электронного паспорта.