В Свободном хотят установить колесо обозрения с кондиционированием и отоплением

В городском парке Свободного планируют установить 30-метровое колесо обозрения, а также световые качели-кольца и led-скамейки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал мэр города Владимир Константинов. Ранее он устраивал опрос мнения горожан, нужно ли парку колесо обозрения.

«Увидел по вашим отзывам, что колесо обозрения в городе все-таки должно быть. Поручил МАУ "Центр спортивной подготовки г. Свободного" (в их ведомстве находится парк) проработать вопрос с коммерческими предложениями по аттракциону. Рассматриваем вариант с покупкой 30-метрового колеса с 14 кабинами – крытого и закрытого типа с кондиционированием и отоплением», – написал мэр Свободного в Инстаграме.

Помимо этого, глава города сообщил, что сейчас готовится проект по устройству световых качелей-колец и led-скамеек. 3D-макет с их расстановкой готовит дизайнер Татьяна Растегай.

«Насколько быстро все получится реализовать? Не хочется с этим затягивать, но все зависит от городского бюджета…» – написал Владимир Константинов.