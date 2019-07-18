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сегодня, 09:57 10

В Свободном хотят установить колесо обозрения с кондиционированием и отоплением

В Свободном хотят установить колесо обозрения с кондиционированием и отоплением
Фото: @v_konstantinov_svb

В городском парке Свободного планируют установить 30-метровое колесо обозрения, а также световые качели-кольца и led-скамейки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал мэр города Владимир Константинов. Ранее он устраивал опрос мнения горожан, нужно ли парку колесо обозрения.

«Увидел по вашим отзывам, что колесо обозрения в городе все-таки должно быть. Поручил МАУ "Центр спортивной подготовки г. Свободного" (в их ведомстве находится парк) проработать вопрос с коммерческими предложениями по аттракциону. Рассматриваем вариант с покупкой 30-метрового колеса с 14 кабинами – крытого и закрытого типа с кондиционированием и отоплением», – написал мэр Свободного в Инстаграме.

Помимо этого, глава города сообщил, что сейчас готовится проект по устройству световых качелей-колец и led-скамеек. 3D-макет с их расстановкой готовит дизайнер Татьяна Растегай.

«Насколько быстро все получится реализовать? Не хочется с этим затягивать, но все зависит от городского бюджета…» – написал Владимир Константинов.

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#Свободный

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    с отоплением тогда делайте, что бы зимой можно было обозревать местные "фавелы"

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    других то насущных проблем нет

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    связь односторонняя, они только выдают свои мысли, все остальное пофиг, хотя если газпром даст денег, пусть появится колесо, главное чтоб все выделенное пошло на колесо))))

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    2 часа назад

    Ну с таким финансированием как в Свободном, можно не только колесо обозрения ставить

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    2 часа назад

    Ну с таким финансированием как в Свободном, можно не только колесо обозрения ставить

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    А в городе уже всё хорошо? А то если из окон автобуса вид города мэра не впечатлил, то какой на это будет вид сверху...

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Свободный всё никак за Белогорском не угонится))) с их-то финансированием отовсюду

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Не надо за нами гоняться! Мы просто для города делаем))))

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Ему сказали колесо ставь, вот он и лобирует! Канализацию в детских садах отремонтируйте, клоуны!

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Колесо оборзения с печным отоплением...

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