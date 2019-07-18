Под Смоленском дорогу вымостили надгробиями

В Смоленской области в селе Печерск местные жители вымостили дорогу надгробиями. Так собственники одного из участков «благоустроили» подъезд к своему дому.

Соседям не понравилась такая дорога, и они вызвали полицейских. Сотрудники выяснили, что плиты были взяты не с кладбища – это изделия предприятия, специализирующегося на изготовлении памятников. Имен и лиц на них нет – это бракованный товар.

Собственник участка пообещал со временем спрятать плиты под слоем песка, но сроков не уточнил.

Известно, что при строительстве Смоленска использовали настоящие надгробия с кладбищ. «Стали снимать прежде всего каменные крупные надгробия, они шли на облицовку тех или иных зданий. В частности, говорилось об облицовке цоколя Дома советов. Кроме того, плиты из захоронений шли на то, что ими выкладывали мостовые, а также их использовали для подготовки фундаментов», – сообщает ГТРК «Смоленск» в телесюжете.