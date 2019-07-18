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18июля
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сегодня, 09:56 2

После прошедших дождей в Благовещенске ввели режим ЧС

После прошедших дождей в Благовещенске ввели режим ЧС
Фото: Амур.инфо

В столице Приамурья введен режим чрезвычайной ситуации. Он действует с 15:00 17 июля. Такое решение было принято на комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности города для оперативного устранения последствий обрушившегося на Благовещенск сильного дождя.

Единая дежурная диспетчерская служба продолжает собирать, обрабатывать и передавать информацию о складывающейся ситуации в оперативный штаб. Также с городских улиц и территорий жилых домов, которые были подтоплены в результате сильных осадков, продолжают откачивать воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Со среды, 17 июля, в Благовещенске начала работу комиссия по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации. Для ликвидации всех последствий из резервного фонда городской администрации будут выделены необходимые денежные средства.

Как сообщало Амур.инфо, мощный ливень обрушился на Благовещенск вечером 16 июля и был признан опасным метеорологическим явлением. Из-за сильного дождя подтоплены оказались не только городские улицы, но также дворы многоквартирных домов и частного сектора, вода зашла в магазины, детские сады, лечебные учреждения.

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#городская власть #мэрия #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    и что это даёт народу?

  • true_rus

    true_rus
    2 часа назад

    Когда топило Хасан с Уссурийском, вот где был СИЛЬНЫЙ дождь, там можно было вести разговоры об опасном метео явлении

    Кто кому сказки рассказывает с администрации АИшникам

    Под ЧС произвести списание решили в очередной раз

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