В России снизилась цена на сахар: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Генпрокурор проверил, как помогают пострадавшим от наводнения в Тулуне; в штате Кентукки вытек в реку бурбон из 45 тысяч бочек; русский язык сжался до невероятных размеров. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

На страницах сегодняшней «Российской газеты» вы найдете материал о том, что Юрий Чайка лично проверил, как помогают людям в пострадавшем от наводнения Тулуне. Не могу по этому поводу не задать вопрос (это вопрос самому себе, я же понимаю, что ни вы, ни сам Чайка на него не ответит): а что, без генерального прокурора с последствиями паводка не справятся? Нет тех специалистов ни в прокуратуре, ни на местах, чтобы оперативно, компетентно, добросовестно, ответственно выполнять свою работу?

И еще раз пожав в недоумении плечами, переключился на рубрику «Акценты».

Напишут же такое

Еще в этом номере можно прочитать репортаж из дома престарелых. На деле это не просто дом, а комплекс невысоких, увитых зеленью кирпичных особняков, расположенных посреди цветущих лужаек, клубничных грядок и фруктовых деревьев. Обитатели пребывают в самых комфортных условиях: здесь рядом врачебные кабинеты, парикмахерская, маникюр/педикюр. А еще музыкальные концерты, танцы, йога. И еще много чего удивительного, о чем вы можете прочесть под заголовком «Период дожития».

Да, забыл отметить, что такие богадельни расположены в Норвегии.

Очень интересно

«Амурская правда»-толстушка. В первую очередь прочел материал Анны Дёровой о том, как легендарный строитель БАМа Иван Варшавский – Герой Социалистического Труда! – выступил на заседании Совета Федерации. Иван Николаевич обнажил острые проблемы Тынды: недостаток поездов и самолетов, ветхое жилье и недостатки здравоохранения. Как следствие – уезжающие люди. Но не только о столице БАМа говорил знатный строитель, понятно, что речь шла о северных территориях Дальнего Востока вообще.

Еще почему этот материал назвал в первую очередь – приятно было встретиться на страницах газеты со старым знакомым. Я впервые увидел Ивана Николаевича тогда, когда он бригадирствовал в небольшой бригаде в СМП-567 управления «Бамстройпуть». Личность!

Также в номере

Еще я встретился с любимой рубрикой «Тайны профессии». Сегодня корреспондент газеты Арина Шевченко представила монолог столяра о профессиональных травмах, обмане клиентов и бриллиантах под лестницей (именно так написано в подзаголовке). Особое внимание я обратил на главку «Будуар с секретом». Вот небольшая цитата из нее: «Делали мебель для богатых людей – чиновников, судей, прокуроров, воров в законе». Вот так, на одной полке, через запятую. Но, подчеркну, это не мнение автора – это слова высококлассного столяра.

Полный абзац

В еженедельнике «Аргументы неделi» обращу ваше внимание на большую статью «Авианосцы у России будут. Когда – неизвестно». Здесь – о гениальности наших ученых-разработчиков и о неповоротливости системы.

Еще – о сжатии до невероятных размеров нормального русского языка. Прочитав о причинах этого явления и его последствиях, попутно узнаете, что означают слова, типа: хайп, свайп, зашквар и прочее, прочее.

А еще здесь рассказывается о том, что в американском штате Кентукки на одном из предприятий Jim Beam во время пожара бурбон из 45 тысяч бочек вытек в реку. По сути, по штату текла не вода, а виски! Протяженность потока составила 37 километров. Представляете, какое похмелье было потом у обитателей этой реки?!

На посошок

И напоследок «Комсомольская правда», рассказавшая о рекордном падении цен на сахар. То-то сладкая жизнь наступит! С другой же стороны – сахар – «белая смерть», так что радоваться особо нечему. Эксперты называют такое снижение цен нетипичным для июня. И коль скоро цены на сахар («смертельный» продукт) снизились, то по логике должны снизиться на табак и алкоголь. Я прав или нет? Вы как считаете, надо понизить цены на алкоголь?

В газете еще про бриллианты Волочковой (куда же без нее), про то, что на нас надвигается социальный катаклизм. (Уже привыкли, на нас всегда что-то надвигается. Да и что значит какой-то катаклизм по сравнению с Волочковой?!) Еще вы увидите фото российского синхрониста (вот уж, воистину, прости, господи!). Но, читая про всё это, я так и не смог отвлечься от мысли о логичности снижения цен на алкоголь.