Затопленные квартиры и испорченный урожай: как жители частных домов пережили ливень (видео)

Сильный дождь в Благовещенске подтопил не только улицы, но и дома жителей частного сектора. Полы и огороды в некоторых домах полностью ушли под воду.

Так, от ливня пострадали жители дома по адресу: улица Забурхановская, 10, пенсионеры Валентина и Николай Левошко. Вода затопила двор, огород и жилое помещение горожан.

В подобной ситуации оказались жители дома по адресу: ул. Амурская, 271а. По словам жителя дома Александра Кузнецова, постройке насчитывается 133 года. Люди не помнят столько воды у себя во дворе и доме с 1986 года.

Съемочная группа «АльфаТВ» побывала у пострадавших горожан.