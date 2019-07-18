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18июля
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сегодня, 09:23 0

Затопленные квартиры и испорченный урожай: как жители частных домов пережили ливень (видео)

Сильный дождь в Благовещенске подтопил не только улицы, но и дома жителей частного сектора. Полы и огороды в некоторых домах полностью ушли под воду.

Так, от ливня пострадали жители дома по адресу: улица Забурхановская, 10, пенсионеры Валентина и Николай Левошко. Вода затопила двор, огород и жилое помещение горожан.

В подобной ситуации оказались жители дома по адресу: ул. Амурская, 271а. По словам жителя дома Александра Кузнецова, постройке насчитывается 133 года. Люди не помнят столько воды у себя во дворе и доме с 1986 года.

Съемочная группа «АльфаТВ» побывала у пострадавших горожан.

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#погода #происшествия

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