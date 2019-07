Обновлен репертуар светомузыкальной аллеи Белогорска

Новые композиции светомузыкальной аллеи подготовлены для посетителей горпарка Белогорска. С пятницы по воскресенье, с 21:00 до 23:00, ценители светомузыки увидят и услышат еще 12 композиций. Всего в коллекции 30 произведений общей продолжительностью в 110 минут.

«Перечень произведений музыкальной аллеи постоянно обновляется. К примеру, 9 мая там играли тематические композиции, посвященные Дню Победы. Позже репертуар сменился на музыкальные произведения конца 90-х лет, – рассказала замдиректора горпарка по культурно-массовой работе Оксана Черкасова. – В предстоящие выходные для гостей парка будут представлены современные произведения поп-музыкантов. В их числе ED Sheeran «Shape of you», Pink «What about us», Тима Белорусских «Витаминка» и «Незабудка», Пицца «Оружие», Макс Корж «Слово пацана», Артур Пирожков «Зацепила», 2Маши «Босая», Camila Cabello «Havana», BTS «Fake love», Panic at the disco «Nicotine». Эти композиции выбраны по просьбе белогорцев. При составлении нового репертуара мы всегда учитываем пожелания горожан разного возраста».

В дирекции горпарка отмечают, над созданием светомузыкальных проектов в Белогорске работает пока один специалист. Между тем, в городе объявлен конкурс светомузыкальных проектов для выявления творческого потенциала молодых горожан, увлекающихся светозвукорежиссурой, сообщает пресс-служба Белогорска.

«Очень интересно было бы увидеть разное видение музыкальных композиций, сопровождающихся игрой света», – добавила Оксана Черкасова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 августа по адресу: г. Белогорск, ул. Набережная, 166.

Претенденты могут проявить себя в номинациях «Год театра», «Салют, Победа!», «Дети, праздник цветы», «Тебе любимый Белогорск», «Во имя любви», «Российский триколор», « О спорт, ты мир», «Без границ» – свободная тема. К участию принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (состав группы не более 5 человек). Длительность видеоряда от 3 до 5 минут. Ролик сдается на флеш-носителе, в формате файла MPEG4 с разрешением 128 х 1125 pixel. Название файла, предоставляемого на электронном носителе, должно включать фамилию участника, название конкурсной работы, название номинации.

Вопросы по телефону 2-04-42, эл.адрес: parkkultury2010@yandex.ru.