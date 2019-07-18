Горпарку Белогорска подарили трех медведей

Фото: сообщает пресс-служба Белогорска

В городском парке Белогорска появился новый артобъект – три медведя. Топиарий в форме лесных обитателей выполнен в натуральную величину. Разместилась семья косолапых в левой стороне парка от световой аллеи.

«Ранее таких форм украшения паркового ландшафта не применялось, поэтому мы очень благодарны «Каскад- СП» за такой подарок жителям города. Радует, что фигуры не только красивые, но и прочные. Они не требуют постоянного ухода, не подвергаются коррозии и гниению, – говорит директор парка Юрий Приходько. – Каркас сделан из стеклопластика, покрыт вручную высококачественным декоративным газоном. Несмотря на это, конечно, все равно обращаемся к посетителям бережно относиться ко всему, что обустраивается в парке. Медведи размещены в зоне видеонаблюдения на всякий случай. Но очень хотим надеяться, что обойдется без его применения».

Высота одного из медведей, стоящего на лапах, составляет 2,5 метра, высота двух других – 1 и 1,5 метра. В дирекции парка добавили, что семья медведей станет отличной фотозоной. Первые любители красивых снимков делали их уже в процессе установки, сообщает пресс-служба Белогорска.