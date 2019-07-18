Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 июля

Фото: Амур.инфо

18 июля в Амурской области местами пройдут кратковременные дожди, в Тындинском районе местами сильные, грозы. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7, местами – до 14 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 25...30 градусов, на севере – до плюс 32, в дожде – до 20. В Благовещенске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 27...29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 110

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова