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18июля
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Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 июля

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 июля
Фото: Амур.инфо

18 июля в Амурской области местами пройдут кратковременные дожди, в Тындинском районе местами сильные, грозы. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7, местами – до 14 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 25...30 градусов, на севере – до плюс 32, в дожде – до 20.

В Благовещенске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 27...29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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