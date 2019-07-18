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18июля
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В Амурской области отремонтируют больше 400 школ, садиков и спортзалов

В Амурской области отремонтируют больше 400 школ, садиков и спортзалов
Фото: администрация г. Белогорска

В учреждениях образования Амурской области проходит масштабная ремонтная кампания. На все виды работ из федерального, областного и местного бюджетов направлено больше 500 миллионов рублей. Ремонты проходят в 400 зданиях.

Средства тратят на капитальный и косметический ремонт строений, замену пожарной сигнализации, окон, дверей, обновление коммуникаций, благоустройство территорий.

В частности в школе № 22 города Райчихинска проходит комплексный капитальный ремонт здания стоимостью 22,5 миллиона рублей. В школе села Михайловка на завершающей стадии капремонт кровли и карниза. Вскоре масштабные работы начнутся в образовательных организациях Райчихинска, Ромненского и Сковородинского районов.

«В рамках федеральной программы в сельских школах области пятый год подряд проходят ремонты спортивных залов. В 2019-м на 15 миллионов рублей будет обновлено восемь помещений для занятий физической культурой и спортом – в школах Благовещенского, Константиновского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского, Свободненского, Тамбовского и Шимановского районов», – отметил и.о. министра образования и науки Амурской области Олег Якутов.

К 1 сентября капитально благоустроят три пришкольные территории города Свободного. Работы ведутся возле школ № 1, 2 и 8. Стоимость работ – 125 миллионов рублей. С 22 июля в образовательных организациях Амурской области начнется мониторинг готовности к новому учебному году. Ко Дню знаний основная часть работ будет завершена.

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#дети #образование #школа

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