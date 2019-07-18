Гороскоп на 18 июля: Овны получат подарок, Весы отправятся в гости

Восход Солнца: 04:39

Заход Солнца: 20:32

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако в конце года лучше не затевать новые дела. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Вероятны подарок от близкого человека или приятное известие.

Телец. Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятно заболевание, травма или эмоциональный стресс. Для личных отношений характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь избежать стремления главенствовать.

Близнецы. Этот день отмечен гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Хорошее настроение и желание действовать будут содействовать вашему обаянию и располагать к вам окружающих. Рекомендуется не навязывать своих мыслей друзьям и всем окружающим. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Рак. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, откроет новые возможности или иные источники заработка. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу. Поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. День неблагоприятен для поездок. Будьте осторожны с электричеством.

Читайте также

Гороскоп на неделю 15 – 21 июля: к Овнам будут придираться, а Рыб ждут сложности с партнером

Лев. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. В первой половине дня агрессивность в отношениях с окружающими, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких и родственников. Следует разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения, компромисс. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. Вторая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости.

Дева. День неблагоприятный в финансовом отношении. Проявите бережливость, так как незапланированные расходы скажутся на вашем бюджете. Велика вероятность несчастного случая. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия.

Весы. Этот день обещает стать благоприятным для дальнейшей жизнедеятельности. Внешне вы можете выглядеть достаточно оптимистично, но это только ширма, которой вы попытаетесь отгородиться от мирской суеты. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Скорпион. Неблагоприятный день. Не нервничайте по пустякам. Ведите себя сегодня достаточно сдержанно. Не старайтесь быть активным и настойчивым, не торопите события. Вам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Возможно, что вы получите известие от тех, с кем давно не общались. Встреча с давним другом или подругой может стать приятной.

Читайте также

Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Стрелец. День должен быть более благоприятным. Полоса неудач должна закончиться. Если вы мечтали внести перемены в свою жизнь, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений. Сегодня Стрельцы-женщины смогут повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Козерог. Вероятно, вам придется потратить силы и время на нерешенные проблемы в отношениях с людьми. Семейные хлопоты выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Возможна ссора или разногласия с кем-нибудь из близких родственников.

Водолей. Сегодня обратите особое внимание на свое здоровье. Покупая продукты, отдавайте предпочтение качеству, а не количеству. Откажитесь от консервированных продуктов, сладостей и тяжелой пищи животного происхождения. В вашем рационе должны преобладать овощи и фрукты.

Рыбы. Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Не исключены приятные новости,связанные с близкими людьми или успехом в любовных отношениях. Хорошозаключать браки, веселиться, совершать путешествия. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Астролог: Вальдемар Небоходцев