Глава Приамурья предложил подумать над укрощением реки Селемджи

Глава региона на месте оценил последствия прохождения паводка в Селемджинском районе. Встретился с людьми, посмотрел пострадавшие дома, состояние дорог, обсудил, какие мероприятия необходимо провести, чтобы устранить разрушения. Еще одним вопросом обсуждения стала подготовка к отопительному сезону. «Главная задача была посмотреть, насколько в полном объеме производятся выплаты гражданам, пострадавшим от стихии», – рассказал губернатор Василий Орлов.

«С первых дней наводнения основная задача, которая была поставлена перед органами социальной защиты, – зайти в каждый дом, посмотреть, оценить ущерб, который принесла вода, действительно ли она заходила в дом, действительно ли пострадало имущество, – рассказала министр социальной защиты Наталья Киселева. – У нас в области действует закон об адресной социальной помощи, в рамках которого за утрату жизненно необходимого имущества гражданам выплачивается адресная помощь. Если пострадало жилое помещение и оно непригодно для дальнейшего проживания, это 30 тысяч рублей. Одна такая семья есть в Февральском, они получили такую выплату».

Кроме того, выплаты предоставляются также из резервного фонда. Администрация сформировала списки, по ним окажут помощь всем гражданам. Как доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, собраны и проверены 36 пакетов документов. За счет средств областного бюджета для оказания единовременной материальной помощи в связи с подтоплением жилых домов администрации Селемджинского района переведен 1 миллион 80 тысяч рублей. По словам главы района Мухамеда Бекова, выплаты начнутся со следующей недели. Владельцам подтопленных огородов, которые потеряли урожай, выплатят по 10 тысяч рублей.

«В соответствии с законодательством достаточно четко регламентирован объем выплат, категории людей, кто получает выплаты, – подтвердил Василий Орлов. – Нам не привыкать к паводкам, которые у нас случаются регулярно, в том числе и здесь – за последние пять лет паводок был трижды. Конечно, есть вопрос, почему люди построились и живут в этих местах, систематически подтопляемых, и что с этим делать в перспективе. Гидрологи посмотрят, какие мероприятия нужно провести, чтобы отвести воду, но сразу понятно – это дорого. Надо смотреть, куда людей переселять. Для этого работают определенные программы – по переселению из ветхого и аварийного фонда, поддержка многодетных семей. Сейчас подумаем с коллегами, как эту задачу в перспективе решить».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце июня из-за большого количества осадков резко поднялся уровень воды в реке Селемдже. В селе Февральское подтопило 34 жилых дома и 157 придворовых участков. В селе Бысса вода зашла в семь жилых домов и на 27 придворовых участков. «Это значительный объем. С 26 июня мы ввели режим ЧС. Нам была оказана помощь министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности. Комиссия Селемджинского района провела очень большую работу с документами, мы все сделали, чтобы люди как можно раньше получили выплаты», – рассказал районный глава Мухамед Беков.

Кроме того, губернатор осмотрел русло реки Селемджа и дал поручение проработать вопрос по углублению и водоотведению. «Несколько лет назад у нас русло поменялось. За это время порядка 30–40 метров по направлению к населенным пунктам река Селемджа забрала. Фактически она сейчас бьет с поворота сразу же в дома. То же самое поручение по Норску», – пояснил глава района.

Василий Орлов в рамках поездки в Селемджинский район вручил ключи от квартиры многодетной семье Людмилы Штанько. Мать семерых детей Людмила Штанько из поселка Февральск в марте пришла к губернатору на личный прием по вопросу обеспечения жилым помещением.

Семья жила в аварийном доме по договору соцнайма и состояла в очереди на получение жилого помещения. Постановлением администрации муниципалитета Людмилу Штанько включили в список планируемых для переселения в 2019 году в рамках программы переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМ. По поручению губернатора жилье должно быть приобретено до 1 сентября.