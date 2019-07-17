Благовещенские автоинспекторы наведут порядок среди велосипедистов

В Благовещенске и Благовещенском районе автоинспекторы начали профилактическое мероприятие «Велосипедист». Его главной целью является профилактика ДТП с участием велосипедистов, а также пресечение правонарушений с их стороны.

Профилактическое мероприятие «Велосипедист» проводится с 17 по 22 июля.

С начала текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано восемь ДТП с участием велосипедистов. Как отмечают в отделе Госавтоинспекции, по сравнению с прошлым годом количество аварий с участием велотранспорта увеличилось на 33 %.

«Особую тревогу вызывают ДТП с участием юных велосипедистов. По вине детей-велосипедистов произошло два ДТП, остальные произошли по вине водителей транспортных средств», – сообщают в ведомстве.

Так, в мае автомобилист сбил ребенка-велосипедиста, который внезапно выехал из-за гаража перед близко двигавшимся автомобилем. В июне водитель, поворачивавший налево на разрешающий сигнал светофора, не пропустил велосипедиста и сбил его. Велосипедист переезжал проезжую часть, не спешившись. В июле велосипедист выехал на дорогу с прилегающей территории и был сбит автомобилем. В результате происшествий все велосипедисты получили травмы различной степени тяжести.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Павлович Глущенко призывает велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения и в очередной раз напоминает: «Велосипедист при пересечении проезжей части по пешеходному переходу должен спешиться. Водителям при проезде перекрестков необходимо быть предельно внимательными и осмотрительными». Также Госавтоинспекция настоятельно рекомендует велосипедистам использовать защитную экипировку – велошлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники, а в темное время суток пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами.