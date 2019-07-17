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17июля
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Экс-мэра Свободного Юрия Романова оставили под стражей до 10 августа

Экс-мэра Свободного Юрия Романова оставили под стражей до 10 августа
Фото: Амур.инфо

Бывшему мэру Свободного Юрию Романову Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом он пробудет до 10 августа.

По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, следствие просило продлить срок содержания под стражей на 24 дня, то есть до 10 августа 2019 года. Суд ходатайство удовлетворил.

«Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении Романова меры пресечения на более мягкую или для отмены меры пресечения, так как обстоятельства, послужившие основанием для ее избрания, не изменились и не отпали, и в настоящее время продолжают оставаться значимыми», – говорится в сообщении суда.

Юрия Романова обвиняют в том, что он продал лагерь «Гвардеец» в селе Бардагон с нарушением законодательства. По предварительным данным, в результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей. Романову предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», максимальное наказание по которому – 7 лет лишения свободы. Экс-мэра арестовали 12 октября 2018 года.

Романов не согласен с предъявленным обвинением и считает уголовное дело политическим.

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#закон #Свободный #суды

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