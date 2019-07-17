Муж узнал об измене жены спустя несколько часов после родов

В Социальных сетях мужчина рассказал о том, как узнал об изменах жены брата спустя всего несколько часов после родов. Роженица до последнего отрицала измену, но позже призналась в измене.

Мужчина объяснил, что его 24-летний сводный брат мулат, так как родился от белой матери и темнокожего отца, а его 25-летняя подруга – наполовину афроамериканка, а на другую часть – азиатка. Как только автор поста увидел их новорожденного ребенка со светлой кожей, он сказал сводному брату, что ребенок не от него. Это услышала молодая мать, она разозлилась и выгнала родственника из палаты.

Однако отец ребенка прислушался к мнению брата, так как сам давно подозревал неверность супрги. Она постоянно прятала от него телефон, а его друзья как-то заметили ее профиль в приложении для знакомств Tinder. Мужчина отказался признавать ребенка своим, пока не получит результаты экспертизы ДНК, сообщает «Лента.ру».

Родители автора поста согласились с его выводами. Однако его бабушка и дедушка очень разозлились на него из-за подобных предположений. Молодая мать несколько раз попросила возлюбленного отказаться от ДНК-теста.

Когда пришли результаты ДНК, женщина призналась в изменах.

Комментаторы обвинили автора поста в отсутствии такта. Несколько пользователей отметили, что он не разбирается в генетике. «Не забывай о мутациях. Я альбинос, родившийся у двух темнокожих родителей. И я ненавижу, когда меня спрашивают, не усыновили ли меня, или когда на меня и маму смотрят с сомнением во взгляде», – написал один из них.