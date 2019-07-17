Экс-замглавы амурского управления Росприроднадзора приговорен к условному лишению свободы

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Установлено, что Малышев в ноябре 2018 года предложил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся проектировкой экологической документации, обеспечивать его заказами по составлению такой документации, в дальнейшем гарантировал беспрепятственное прохождение административных процедур по ее утверждению государственным органом.

Взамен предприниматель должен был отдавать чиновнику 50 % полученных за заказ денежных средств. В действительности Малышев никаким образом не использовал свои должностные полномочия и служебное положение для оказания воздействия на заказчиков при заключении договора на изготовление экологической документации.

Будучи введенным в заблуждение, предприниматель согласился с предложением, безвозмездно передал злоумышленнику свыше 100 тысяч рублей, что составило 50 % оплаты за выполненную работу по договору.

Аналогичным образом чиновник пытался в декабре 2018 года обмануть другого специалиста, но не смог осуществить задуманное, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов при передаче ему денег.

Вину в совершении преступления Малышев признал полностью, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением.

При назначении наказания суд учел все обстоятельства по делу, назначил наказание по совокупности преступлений – лишение свободы на 3 года и 3 месяца условно, с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев, штрафом в размере 70 тысяч рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.