В Амурской области депутат сельсовета заявил о незаконной добыче песка

В селе Большая Сазанка Серышевского района депутат местного сельсовета подвергся нападению. По словам Андрея Большакова, на него напали мужчины, добывавшие песок. Депутат полагает, что добыча велась незаконно.

Земельный участок, где произошло нападение, находится в защитной зоне. «Этот участок государственный, собственность не разграничена. Полномочий распоряжаться землей нет. Там находятся Даурское кладбище, археологи работают. В советское время там песок брали, потом запретили», – рассказывает Андрей Большаков.

Ему позвонил односельчанин и сообщил о работах на участке. «Я сел на велосипед и поехал смотреть. Подъезжаю – смотрю, стоит КамАЗ-самосвал, ждет погрузки. Дальше, где песок, стоит трактор с прицепом и его нагружает большой китайский погрузчик. Я когда это дело увидел, понял – воруют. Там на сопке лес растет, дубы, березы. Песок подкопают, деревья рухнут», – продолжает Андрей Петрович. Он включил видеокамеру на смартфоне и начал снимать. К мужчине подошел один из участников процесса.

«Он стал выхватить телефон из рук, завязалась борьба. Повалил меня на землю, сдавил горло рукой, забрали телефон», – говорит депутат. Вернувшись домой, он позвонил в полицию. На место происшествия приехали сотрудники полиции. В это время техника покинула место добычи песка. Там нашли велосипед Андрея Большакова и его телефон. Флеш-карты в смартфоне не оказалось.

«Поехали в администрацию сельсовета, вызвали этих двоих копателей – это наши местные. Я написал заявление. Здесь разбой и незаконная добыча песка – это уголовное дело, штраф для юрлиц от 800 тысяч до миллиона», – сообщает Андрей Петрович. По его словам, добытчики работают в местном крестьянско-фермерском хозяйстве.

В полиции подтвердили факт обращения по поводу случившегося. «Во вторник, 16 июля, в отдел МВД "Серышевский" обратился гражданин, который сообщил, что 16 июля в районе карьера недалеко от села Большая Сазанка по отношению к нему гражданин применил физическую силу и отобрал сотовый телефон. По данному факту проводится доследственная проверка», – прокомментировали в управлении МВД России по Амурской области.