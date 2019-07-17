Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:06 1

Пользователи Сети обнаружили самую красивую девушку-пограничника

Пользователи Сети обнаружили самую красивую девушку-пограничника
Фото: twitter.com/VibeHi

Фото девушки-пограничника из США стало вирусным в Интернете. Девушку сфотографировали, когда она охраняла вице-президента США Майка Пенса.

«Не буду лгать, если отбросить в сторону политику, эта малышка горяча», – написал один из комментаторов. «Она может задержать меня на столько, на сколько хочет», – отметил другой.

Героиня фото нашлась в соцсети и представилась как Киара Сервантес (Kiara Cervantes). «Вау, я в восторге! Спасибо вам за поддержку! Моя работа сейчас очень тяжелая, но я благодарна! Мне нравится защищать свою страну!» – написала девушка эмоциональный пост в Twitter.

Завистники начали оставлять Сервантес негативные комментарии, называя ее «работником концентрационного лагеря». Предположительно, таким образом они выразили недовольство к Дональду Трампу. Однако многие пользователи поддерживали девушку и посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров, сообщает «Лента.ру».

Ранее пользователи Сети нашли самую красивую продавщицу рыбы, а также самую красивую учительницу и сантехника.

Просмотров всего: 109

#жизнь #США #юмор

распечатать


В России и мире

Муж узнал об измене жены спустя несколько часов после родов
В России и мире 3

Ребенок утонул в жироуловителе около кафе
Эксклюзив 12

Родственники амурчанки Ларисы Савицкой против съемок фильма о спасении в авиакатастрофе
В России и мире 6

В России ввели ГОСТ на фотосъемку новорожденных
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    если на фото это она - то она как то так себе

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь