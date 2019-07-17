Пользователи Сети обнаружили самую красивую девушку-пограничника

Фото девушки-пограничника из США стало вирусным в Интернете. Девушку сфотографировали, когда она охраняла вице-президента США Майка Пенса.

«Не буду лгать, если отбросить в сторону политику, эта малышка горяча», – написал один из комментаторов. «Она может задержать меня на столько, на сколько хочет», – отметил другой.

Героиня фото нашлась в соцсети и представилась как Киара Сервантес (Kiara Cervantes). «Вау, я в восторге! Спасибо вам за поддержку! Моя работа сейчас очень тяжелая, но я благодарна! Мне нравится защищать свою страну!» – написала девушка эмоциональный пост в Twitter.

Завистники начали оставлять Сервантес негативные комментарии, называя ее «работником концентрационного лагеря». Предположительно, таким образом они выразили недовольство к Дональду Трампу. Однако многие пользователи поддерживали девушку и посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров, сообщает «Лента.ру».

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