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17июля
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В Благовещенске действует режим повышенной готовности

В Благовещенске действует режим повышенной готовности
Фото: Амур.инфо

Мэр Благовещенска Валентина Калита собрала внеплановое заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Члены комиссии отчитались о проводимой работе, доложили об оперативной обстановке в городе.

По информации, представленной городским управлением по делам ГОЧС, в результате прошедшего ночью дождя были подтоплены дождевыми водами участки проезжей части и улицы в разных районах Благовещенска. Особенно сильно затоплены улицы в микрорайоне: улицы Дьяченко, Кантемирова, Василенко, Воронкова, Игнатьевское шоссе. Подтоплены частные жилые дома и подворья по улице Пролетарской, всего порядка 120 домовладений.

С 16 июля на ликвидации последствий дождя задействованы силы и средства МКП «ГСТК», АО «АКС», сторонние организации. Помощь в проведении работ оказывают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Амурской области, поисково-спасательный отряд Благовещенска. По многоквартирным домам работают управляющие компании.

На вопрос мэра о качестве питьевой воды представитель «Амурводоканала» пояснил, что все системы работают в штатном режиме, проблем с качеством воды, подаваемой в дома и квартиры горожан, нет.

О ситуации на социальных объектах города доложили начальники профильных управлений. Особенно непростая ситуация сложилась в учреждениях образования.

По информации, представленной начальником управления Элиной Поцелуевой, затоплены территории и подвалы детских садов № 15 (Театральная, 27/1), № 35 (50-летия Октября, 208), № 67 (Студенческая, 34/5), № 68 (Дьяченко, 9/1).

В детском саду № 68 (Дьяченко, 9/1) вода из подвала поднялась на первый этаж, оказались подтоплены две группы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Производится откачка воды из подвалов установленными насосами в детских садах № 4 (на всех 3 корпусах), № 55 (Речной, 11), № 67, 68, в школе № 13, прогимназии (Широкая,51). Дополнительно производится откачка воды силами МКП «ГСТК», сторонних организаций во всех пострадавших учреждениях.

Однако все дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме, подчеркнула Элина Борисовна, работы по откачке воды продолжаются.

По поводу детского сада № 35, который подтапливает после каждого обильного дождя, членами комиссии было принято решение о выделении средств на обустройство дренажных колодцев.

Что касается компенсаций пострадавшим от подтопления, пояснила начальник управления социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району Светлана Жукова, гражданам необходимо обращаться в управление соцзащиты, где они смогут получить полную консультацию по порядку получения такой компенсации. Помощь в сборе необходимых справок и документов также будет осуществляться силами управления.

«Совместно с членами комиссии мы проанализировали ситуацию, сложившуюся в городе, чтобы предпринять меры по каждому конкретному объекту, прежде всего, объектам социальной инфраструктуры города, – подытожила мэр Благовещенска Валентина Калита. – На данный момент мобилизованы все службы города, они работают до тех пор, пока в этом будет необходимость».

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Комментарии
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  • headache

    headache
    1 час назад

    Все просрали даже в режиме повышенной готовности.

  • Вокер

    Вокер
    58 минут назад

    надо было быть готовыми к этому и не ликвидировать последствия-из года в год одно и тоже

  • avm

    avm
    39 минут назад

    Через сутки после потопа мэр сподобилась собрать заседание. Не начала устранять последствия а устроила заседание.

    Когда ее уже на нары отправят в конце концов?

  • Рыыыж

    Рыыыж
    34 минуты назад

    Вокер

    надо было быть готовыми к этому и не ликвидировать последствия-из года в год одно и тоже



    Ликвидируй ливень, ок.

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