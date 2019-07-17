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17июля
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Пропавший в Благовещенске мальчик найден живым

Пропавший в Благовещенске мальчик найден живым

Шестилетний мальчик, пропавший ночью в Благовещенске, найден. Полицейские доставили мальчика в участок. В настоящее время туда за ребенком поехала его тетя.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок пропал ночью в среду, 17 июля. По словам тети, мальчика ночью забрал его отец. Предположительно, мужчина был в алкогольном опьянении, он повел сына за мороженым.

«Мне сейчас позвонили, сказали, что нашли Сашу в трех кварталах от нашего дома. Я сейчас еду за ним в полицию. Его заметили в районе ДВОКУ, он ехал ко мне», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» женщина. Информацию о том, что ребенок благополучно нашелся, подтвердили в поисково-спасательном отряде «Амур», который занимался поиском мальчика.

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#дети #происшествия

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