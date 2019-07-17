Погода в Амурской области постепенно улучшается: прогноз на 18 июля

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18 июля в Амурской области переменно облачно, в большинстве южных районов и местами на севере области кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах – ливни. Ночью местами туман.

Ветер с запада, юго-запада, днем местами – с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Днем местами при грозе ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 15...20, местами по северу – 10...15 градусов. Днем термометры покажут 27...32, местами в дожде – до 20 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, ночью преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью – юго-западный 1-6, днем – северо-западный 5-10 метров в секунду Температура ночью опустится до 18...20, днем поднимется до 27...29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.