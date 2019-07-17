Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован

Фото: стоп-кадр из видео

Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ему провели срочную операцию, сейчас он находится в клинике.

По информации РЕН ТВ, врачи оценивают состояние артиста после хирургического вмешательства как удовлетворительное. Юрию Кузнецову 72 года. Он заслуженный артист России. Кузнецов играл в Хабаровском городском драмтеатре, Омском театре драмы, Санкт-Петербургском театре комедии Акимова. Снимался в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа-старшего, «Брат» Алексея Балабанова, «Остров» Павла Лунгина, «Елки», «Шеф». Наибольшую известность актеру принесла роль начальника районного управления внутренних дел Юрия «Мухомора» Петренко в пяти сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей». В Амурскую область Юрий Кузнецов приезжал на фестиваль «Амурская осень» в 2010 году.

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#здоровье #шоу-бизнес

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