Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован
Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ему провели срочную операцию, сейчас он находится в клинике.
По информации РЕН ТВ, врачи оценивают состояние артиста после хирургического вмешательства как удовлетворительное.
Юрию Кузнецову 72 года. Он заслуженный артист России.
Кузнецов играл в Хабаровском городском драмтеатре, Омском театре драмы, Санкт-Петербургском театре комедии Акимова. Снимался в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа-старшего, «Брат» Алексея Балабанова, «Остров» Павла Лунгина, «Елки», «Шеф».
Наибольшую известность актеру принесла роль начальника районного управления внутренних дел Юрия «Мухомора» Петренко в пяти сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей».
В Амурскую область Юрий Кузнецов приезжал на фестиваль «Амурская осень» в 2010 году.
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