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В Благовещенске пожарные применили спасательные устройства для эвакуации людей (видео)

В Благовещенске пожарные применили спасательные устройства для эвакуации людей (видео)

17 июля был пожар в 5-этажном жилом доме в Благовещенске по адресу: улица Ленина, 80. Возгорание случилось в теплоузле. Из здания эвакуировали людей.

«В одном из подъездов в теплоузле, размер 3 на 4, горел мусор, вещи б/у. В результате помещение теплоузла закопчено по всей площади. Было сильное задымление, выезжали 4 автоцистерны, 1 автолестница, 13 человек личного состава. Пожарные вывели из жилого дома по лестничному маршу в спасустройствах трех человек. Часть жильцов вышли на улицу самостоятельно, часть пожарные вывели в превентивных целях по лестнице без спасустройств. Из магазина, расположенного через стенку от теплоузла, люди вышли самостоятельно. После проветривания помещения они зашли обратно», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По словам очевидцев, к пожару привело то, что сварщики оставили включенную сварку и ушли. В пресс-службе пояснили, что причину предстоит установить. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Благовещенска. Наиболее вероятная причина – неосторожное обращение с огнем.

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#пожары #происшествия

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