Амурчанина осудили за угрозу таксисту, избиение собутыльника и убийство сожительницы

В Приамурье осужден житель Магдагачинского района сразу по нескольким статьям, в том числе за совершение убийства. Все началось, когда амурчанин нашел охотничье ружье.

Обрез одноствольного охотничьего ружья, принадлежавшее отцу его сожительницы, он обнаружил в гараже 2 февраля 2018 года. Спустя почти две недели – 15 февраля – у него возник конфликт с водителем такси. Мужчина был пьян, угрожал таксисту найденным оружием и даже выстрелил в воздух.

24 февраля он избил товарища, с которым выпивал в одном из домов по улице Советской поселка Магдагачи. За то, что тот отказался покупать еще спиртное, амурчанин несколько раз ударил его кулаком и рукоятью ножа по лицу.

В июне, также будучи пьяным, он во время ссоры застрелил сожительницу хранящимся у него обрезом, сообщает амурское следственное управление.

В итоге собранных следователями доказательств хватило для того, чтобы суд Магдагачинского района признал 34-летнего жителя Магдагачи виновным. Его осудили сразу по нескольким статьям: «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Угроза убийством», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Убийство».

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.