На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор (видео)
Колонна выделения метана (деметанизатор) успешно установлена на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Оборудование предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа, который будет поступать по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.
Вес деметанизатора в собранном виде – 1 014 тонн, длина – 87 метров, максимальный диаметр – 6 метров. Это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. В операции по его установке был задействован кольцевой кран грузоподъемностью 1 600 тонн – один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире.
В 2018 году такие деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.
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⚡⚡Тысячетонный деметанизатор с филигранной точностью установлен на III линии Амурского ГПЗ! ⚗Колонна выделения метана (деметанизатор) успешно установлена на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 👨🔬Оборудование предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа, который будет поступать по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. 🏗Вес деметанизатора в собранном виде — 1014 тонн, длина — 87 м, максимальный диаметр — 6 м. 🏗Это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. В операции по его установке был задействован кольцевой кран грузоподъемностью 1600 т — один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире. 🛠В 2018 году такие деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ. #АмурскийГПЗ #Газпром переработкаБлаговещенск #Свободный #Амурскаяобласть #Благовещенск
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