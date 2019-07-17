Инвесторы канатной дороги через Амур благоустраивают благовещенскую набережную

Набережная Благовещенска преображается силами инвесторов масштабного проекта по строительству канатной дороги в Китай. Часть работ по благоустройству уже закончена, часть – намечена на будущее.

Во вторник вечером, на набережной столицы закончили монтаж подвесных кашпо, покрасили новые лавочки и высадили цветы в клумбы, сообщает инвестиционный портал Амурской области.

«Будущее благоустройство набережной мы связываем с основным проектом. Все делалось на заказ с привлечением местных дизайнеров, чтобы вписывалось в один стиль. Это первая наша инициатива по благоустройству города, но в дальнейшем мы планируем и дальше помогать городу и призываем к этому всех предпринимателей», – рассказал и.о. директора ZED Development Владимир Коновалов.

В дальнейшем по задумке рядом с памятником графу Муравьёву-Амурскому установят трехметровую конструкцию с вертикальным озеленением и высадят цветы, которые привезут с Голландии.

Благоустройства места отдыха – подарок городу накануне старта строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ.

Как сообщало Амур.инфо, этот проект уникальный, так как в мире нет государств, которые бы соединяла канатная дорога. По проекту предполагается четыре линии, которые будут работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час, или 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Ожидается, что ежегодный поток пассажиров к 2024 году достигнет 1 миллиона человек.

Также в рамках проекта будет построена, четырехэтажная терминальная станция на площади 4,9 гектара. Архитектурная концепция объекта разработана авторитетным голландским проектным бюро UNStudio. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров включит залы пункта пропуска, торговые площади. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.