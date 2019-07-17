Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 0

В Приамурье будут судить иностранца за взятку сотруднику ФСБ

В Приамурье будут судить иностранца за взятку сотруднику ФСБ
Фото: pixabay.com

В Благовещенске суд продлил срок содержания под стражей иностранцу, обвиняемому в даче взятки сотруднику ФСБ. В неволе обвиняемый пробудет до 20 августа. Тем временем материалы уголовного дела готовятся для передачи в суд.

О продлении срока ходатайствовал следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Амурской области. Ранее не судимый гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Предварительное расследование по уголовному делу потребовало дополнительного времени. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую и не стал ее отменять. У обвиняемого нет ни постоянной регистрации в России, ни постоянного места работы. Являясь гражданином другой страны, он может скрыться от следствия.

Иностранный гражданин обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких. За дачу взятки в крупном размере закон предусматривает наказание в виде лишения свободы.

По версии следствия, иностранец дал взятку сотруднику управления ФСБ России по Амурской области в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

Суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на месяц. «Всего до трех месяцев, то есть до 20 августа 2019 года», – уточнили в пресс-службе Благовещенского горсуда.

Просмотров всего: 267

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Власть

За непропуск машин скорой помощи Госдума ужесточила наказание
Общество

В благовещенском детском саду ликвидируют последствия подтопления
Происшествия 11

В Благовещенске ночью папа повел 6-летнего сына за мороженым, ребенок пропал
Происшествия 1

В Сковородинском районе пламя охватило машину дорожников, наносивших разметку (фото, видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь