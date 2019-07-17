В Приамурье будут судить иностранца за взятку сотруднику ФСБ

В Благовещенске суд продлил срок содержания под стражей иностранцу, обвиняемому в даче взятки сотруднику ФСБ. В неволе обвиняемый пробудет до 20 августа. Тем временем материалы уголовного дела готовятся для передачи в суд.

О продлении срока ходатайствовал следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Амурской области. Ранее не судимый гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Предварительное расследование по уголовному делу потребовало дополнительного времени. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую и не стал ее отменять. У обвиняемого нет ни постоянной регистрации в России, ни постоянного места работы. Являясь гражданином другой страны, он может скрыться от следствия.

Иностранный гражданин обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких. За дачу взятки в крупном размере закон предусматривает наказание в виде лишения свободы.

По версии следствия, иностранец дал взятку сотруднику управления ФСБ России по Амурской области в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

Суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на месяц. «Всего до трех месяцев, то есть до 20 августа 2019 года», – уточнили в пресс-службе Благовещенского горсуда.