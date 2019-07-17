За непропуск машин скорой помощи Госдума ужесточила наказание

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Штрафы за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе врачей значительно увеличились. Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за это.

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательной редакции поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, устанавливающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезд машин скорой помощи.

За непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет, сообщается на сайте Государственной думы.

«При подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами. Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что поправками «вводится дифференцированная ответственность, в зависимости от тяжести причиненного пациенту вреда. Если по вине нарушителя погиб человек – лишение свободы на срок до четырех лет. Штраф за отказ пропустить скорую вырастет до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав — до года. Сейчас минимальная санкция составляет всего лишь 500 рублей».

По словам Володина, законы были разработаны парламентариями после нескольких трагических случаев, в том числе, ситуации, когда из‑за непропуска скорой погиб пациент.

Случаи нападения на медработников были и в Амурской области. Один из них произошел в Благовещенске 29 ноября 2017 года. В поликлинике № 2 65-летний пациент напал с ножом на заместителя заведующей и ранил ее. Было возбуждено уголовное дело. В 2018 году фельдшера скорой помощи в Белогорске пытался задушить мужчина, к которому она приехала по вызову. Годом ранее он же взял в заложники другую сотрудницу скорой помощи.