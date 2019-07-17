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17июля
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сегодня, 15:19 0

В благовещенском детском саду ликвидируют последствия подтопления

В благовещенском детском саду ликвидируют последствия подтопления
Фото: Амур.инфо

В четвертом корпусе детского сада № 35 Благовещенска, который располагается в районе КПП, с утра откачивают воду городские службы. Ситуация находится на контроле администрации Благовещенска, городского управления образования и МЧС. Несмотря на подтопление, учреждение работает в штатном режиме.

В руководстве учреждения сообщили, что вода подтопила только двор и лишь подступила к первому этажу. Во всех группах сухо, поэтому детский сад работает в штатном режиме. Всего четвертый корпус учреждения посещают 230 детей от полутора до семи лет.

К концу дня территорию учреждения должны освободить от воды. Чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, в 2020 году на территории установят систему водоотведения.

«У нас сейчас разрабатывается проектно-сметная документация водоотведения на территории. Также имеется смета на ремонт асфальтового покрытия, отмостков здания. Она заложена на 2020 год. Таким образом, на территории воды не будет, это даст возможность сделать детский сад более комфортным для детей и их родителей», – прокомментировала Татьяна Храмова, заведующая детским садом № 35 Благовещенска.

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#дети #происшествия

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