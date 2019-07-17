В Благовещенске преобразится памятник труженикам тыла

Фото: admblag.ru

В Благовещенске идет ремонт памятника труженикам тыла, расположенного на площади Победы. На ремонт объекта направлено более 350 тысяч рублей из областного бюджета. Региональные средства выделены в рамках государственной программы Приамурья «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области».

На сегодняшний день идут подготовительные, штукатурные и шпаклевочные работы. После будет проводиться работа по подготовке к окрашиванию и окрашивание памятника. Уже выполнено 60 % ремонтных работ. Все завершить планируется до конца июля, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Памятник труженикам тыла был открыт на площади Победы 8 мая 2015 года. На нем изображены барельефы лиц женщины, пожилого мужчины и подростка – тех, кто трудился в колхозах и на заводах, заменял на полях и у станков мужчин, ушедших на фронт. Также там есть две мемориальные надписи: «Объединенные единой волей мужчины и женщины, дети и старики совершили в тылу подвиг, равного которому не знала история», «Слава труженикам тыла, своим героическим трудом приблизившим День Великой Победы!». Инициатором создания памятника была Мария Гапоненко – почетный житель Благовещенска.