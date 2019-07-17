В Благовещенске ночью папа повел 6-летнего сына за мороженым, ребенок пропал

В Благовещенске ночью 17 июля пропал 6-летний мальчик Александр Шкабров. Об этом Амур.инфо рассказала тетя исчезнувшего малыша. По ее словам, отец ребенка в 3 часа ночи, предположительно будучи в алкогольном опьянении, повел сына за мороженым. После этого мальчик пропал.

По имеющейся информации Александр Шкабров проживает вместе с родителями в общежитии в районе КПП, ребенок посещает детский сад № 19.

«Сегодня утром мне позвонила его мама и поинтересовалась, приходил ли ко мне ребенок. Я ответила, что не приходил, а потом через час уже приехали полицейские ко мне. Мама вчера ушла, оставила ребенка с папой, папа, я так понимаю, выпивал. Сегодня утром мама вернулась, ребенка – нет. Папа сказал, что он с ребенком пошел ночью в магазин, купил ему мороженое, и тот вперед побежал домой и куда-то убежал. Говорит, что это было в три часа ночи. На данный момент полиция с родителями по городу ездит, ребенка ищут. Я по всем соцсетям раскидала фото», – сообщила Амур.инфо родственница пропавшего мальчика.

Саша исчез в Благовещенске в районе КПП на улице Пионерской. В МО МВД России «Благовещенский» подтвердили, что мальчик объявлен в розыск. Заявление по факту исчезновения ребенка поступило от родителей утром 17 июля. В поисках мальчика задействован личный состав и все наружные патрули. По информации полиции ребенок был одет в бело-голубую футболку,темные шорты и голубые кроссовки. Мальчик среднего телосложения, рост 110 – 120 сантиметров, волосы русые, глаза темные, картавит.

Информацию о местонахождении Саши просят сообщать по телефонам: 102, 59-47-29, 59-47-38, 42-00-16