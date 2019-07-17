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17июля
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В Благовещенске ночью папа повел 6-летнего сына за мороженым, ребенок пропал

В Благовещенске ночью папа повел 6-летнего сына за мороженым, ребенок пропал

В Благовещенске ночью 17 июля пропал 6-летний мальчик Александр Шкабров. Об этом Амур.инфо рассказала тетя исчезнувшего малыша. По ее словам, отец ребенка в 3 часа ночи, предположительно будучи в алкогольном опьянении, повел сына за мороженым. После этого мальчик пропал.

По имеющейся информации Александр Шкабров проживает вместе с родителями в общежитии в районе КПП, ребенок посещает детский сад № 19.

«Сегодня утром мне позвонила его мама и поинтересовалась, приходил ли ко мне ребенок. Я ответила, что не приходил, а потом через час уже приехали полицейские ко мне. Мама вчера ушла, оставила ребенка с папой, папа, я так понимаю, выпивал. Сегодня утром мама вернулась, ребенка – нет. Папа сказал, что он с ребенком пошел ночью в магазин, купил ему мороженое, и тот вперед побежал домой и куда-то убежал. Говорит, что это было в три часа ночи. На данный момент полиция с родителями по городу ездит, ребенка ищут. Я по всем соцсетям раскидала фото», – сообщила Амур.инфо родственница пропавшего мальчика.

Саша исчез в Благовещенске в районе КПП на улице Пионерской. В МО МВД России «Благовещенский» подтвердили, что мальчик объявлен в розыск. Заявление по факту исчезновения ребенка поступило от родителей утром 17 июля. В поисках мальчика задействован личный состав и все наружные патрули. По информации полиции ребенок был одет в бело-голубую футболку,темные шорты и голубые кроссовки. Мальчик среднего телосложения, рост 110 – 120 сантиметров, волосы русые, глаза темные, картавит.

Информацию о местонахождении Саши просят сообщать по телефонам: 102, 59-47-29, 59-47-38, 42-00-16

Просмотров всего: 3142

#происшествия

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    В 3 часа ночи папаше приспичило догнаться? Придурок блин

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Что то папа, какой то мутный...

  • Настёнка

    Настёнка
    1 час назад

    Нет слов у меня... ребенок, найдись!!!!!!!

  • Настёнка

    Настёнка
    1 час назад

    Нет слов у меня... ребенок, найдись!!!!!!!

  • headache

    headache
    1 час назад

    У папы 125ст ук на лицо.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Папаша прибил сына и морочит голову всем. Мама хороша, оставить ребенка с алкашом

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Тоже подумала, что папаня ребенка мог прибить и всем рассказывать, что он убежал.

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    Тетя совсем того? Отпустить 6-летку с пьяным папашей в такой ливень в 3 часа ночи ЗА МОРОЖЕНЫМ?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Господи, пусть найдется живым...

  • Танечка 13

    Танечка 13
    52 минуты назад

    Странная семья, мама оставила ребёнка с папой и пришла утром...папа в 3 часа ночи повёл ребенка в магазин, так-то дети спят в это время...

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Танечка 13

    Странная семья, мама оставила ребёнка с папой и пришла утром......



    В некоторых семьях мамы работают.



    Даже по ночам!



  • Энн

    Энн
    20 минут назад

    Татьяна0303003

    Тетя совсем того? Отпустить 6-летку с пьяным папашей в такой ливень в 3 часа ночи ЗА МОРОЖЕНЫМ?



    Читайте внимательнее, тетя с ними не живет, журналисты просто все рассказали с ее слов.

  • Танечка 13

    Танечка 13
    20 минут назад

    Oldlord

    Танечка 13

    Странная семья, мама оставила ребёнка с папой и пришла утром......



    В некоторых семьях мамы работают.

    Даже по ночам!



    ну... а папы в это время (пока мамы работают) ведут детей за мороженым, днём же его не продают, только ночью...

  • Noir

    Noir
    14 минут назад

    Танечка 13

    Oldlord

    Танечка 13

    Странная семья, мама оставила ребёнка с папой и пришла утром......



    В некоторых семьях мамы работают.

    Даже по ночам!



    ну... а папы в это время (пока мамы работают) ведут детей за мороженым, днём же его не продают, только ночью...



    Чего только алкашу в голову не взбредет, зато принудительное лечение в России запрещено, отсюда и большинство бед, семьи всю жизнь мучаются с такими родственниками.

  • DimonS

    DimonS
    11 минут назад

    Нур

    Папаша прибил сына и морочит голову всем. Мама хороша, оставить ребенка с алкашом



    Более ебанутой версии в тупую бошку нихера не приходит? Или похоронить мальчика проще, чем о чем-то другом подумать? Хотя да, для этого мозги нужны, о чем это я...

  • ay

    ay
    7 минут назад

    DimonS

    Нур

    Папаша прибил сына и морочит голову всем. Мама хороша, оставить ребенка с алкашом



    Более ******* версии в тупую бошку нихера не приходит? Или похоронить мальчика проще, чем о чем-то другом подумать? Хотя да, для этого мозги нужны, о чем это я...



    Забанят. И поделом. Кстати, в Амурке ж синяки уже теряли ребёнка. В том году. Потом нашли под завалами.

  • DimonS

    DimonS
    3 минуты назад

    Нашли уже, живым и здоровым.

  • DimonS

    DimonS
    1 минута назад

    Пусть банят долбаных благмам, которые хоронят сразу детей, не читая новости и не щная ситуации.

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