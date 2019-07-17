За рождение детей амурчане смогут получать ипотеку под 5 %

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Жителям Дальнего Востока снизили ипотечную ставку до 5 %. На такую ставку теперь могут рассчитывать семьи, в том числе амурские, в которых родился второй и третий ребенок, но только в период с января 2019 по декабрь 2022 года.

«С прошлого года по всей стране начала действовать новая ипотечная программа для семей с детьми. В этом году ее решили усовершенствовать для жителей Дальнего Востока. Помимо снижения на один процент льготная ставка по ипотеке будет действовать на протяжении всего периода выплат. Кроме того, амурчан не ограничивают в выборе жилья. Ипотеку можно оформить на первичном рынке и вторичном рынке для покупки дома с участком в сельской местности», – рассказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева.

Для участия в программе амурчанам необходимо подать заявку в банк. В программе участвуют несколько кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», ВТБ, Россельхозбанк, Банк Открытие, Газпромбанк и ПАО «Дальневосточный банк».

Семьи, которые ранее уже оформили ипотеку, но у которых родился второй или третий малыш в указанные сроки, могут ее переоформить. Однако по условиям программы можно рефинансировать тот действующий кредит, по которому прошло как минимум 6 ежемесячных оплат, без просрочек (более 30 дней) и реструктуризации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

При этом требования к заемщикам такие же, как и для оформления любой другой ипотеки, включая подтверждение доходов, отмечают представители банков. Нестандартным в пакете документов является лишь свидетельство о рождении второго или третьего ребенка после 1 января 2019 года. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья.

Кроме того, для закрепления населения на Дальнем Востоке разрабатывается новая ипотечная программа. По ней размер ставки ипотечного кредита и вовсе будет составлять 2 %. В Приамурье такие кредиты будет предоставлять региональный оператор АО «Амурское ипотечное агентство».