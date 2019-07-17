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сегодня, 14:55 4

За рождение детей амурчане смогут получать ипотеку под 5 %

За рождение детей амурчане смогут получать ипотеку под 5 %
Фото: Амур.инфо

Жителям Дальнего Востока снизили ипотечную ставку до 5 %. На такую ставку теперь могут рассчитывать семьи, в том числе амурские, в которых родился второй и третий ребенок, но только в период с января 2019 по декабрь 2022 года.

«С прошлого года по всей стране начала действовать новая ипотечная программа для семей с детьми. В этом году ее решили усовершенствовать для жителей Дальнего Востока. Помимо снижения на один процент льготная ставка по ипотеке будет действовать на протяжении всего периода выплат. Кроме того, амурчан не ограничивают в выборе жилья. Ипотеку можно оформить на первичном рынке и вторичном рынке для покупки дома с участком в сельской местности», – рассказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева.

Для участия в программе амурчанам необходимо подать заявку в банк. В программе участвуют несколько кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», ВТБ, Россельхозбанк, Банк Открытие, Газпромбанк и ПАО «Дальневосточный банк».

Семьи, которые ранее уже оформили ипотеку, но у которых родился второй или третий малыш в указанные сроки, могут ее переоформить. Однако по условиям программы можно рефинансировать тот действующий кредит, по которому прошло как минимум 6 ежемесячных оплат, без просрочек (более 30 дней) и реструктуризации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

При этом требования к заемщикам такие же, как и для оформления любой другой ипотеки, включая подтверждение доходов, отмечают представители банков. Нестандартным в пакете документов является лишь свидетельство о рождении второго или третьего ребенка после 1 января 2019 года. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья.

Кроме того, для закрепления населения на Дальнем Востоке разрабатывается новая ипотечная программа. По ней размер ставки ипотечного кредита и вовсе будет составлять 2 %. В Приамурье такие кредиты будет предоставлять региональный оператор АО «Амурское ипотечное агентство».

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#Дальний Восток #дети #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Опять куча условий, НО и ОДНАКО

  • Вокер

    Вокер
    1 час назад

    пусть сама рожает 3 ребёнка-зарплаты нет платить проценты

  • Терминатор

    Терминатор
    4 минуты назад

    А тем у кого уже ипотека и платят годами исправноо мучайтесь дальше, да, ни отдохнуть ни детей одеть, обуть, накормить, в лагерь путевку купить или на море, государство которое всё ищет свою выгоду, в рзультате проиграет, так как не будет необходимого прироста населения! У государства есть деньги президент об этом говорил на прямой линии Что мешает уже сегодня всем семейным, у которых есть ипотека, закрыть её за счет государственных денег. Другим государствам мы списываем долги миллиардные, долларовые, а своим гражданам не можем помочь, они сидят в долговых ямах годами.

  • Бугемон

    Бугемон
    2 минуты назад

    Landyush

    Опять куча условий, НО и ОДНАКО



    Абсолютно в дырочку!!! Так всё красиво рассказывают, а банки вносят свои условия и в итоге отправляют тебя ... дальше платить им конские проценты.

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