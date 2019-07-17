Оргинальные рюкзаки, которые можно купить прямо сейчас

Рюкзаки актуальны и востребованы всегда. Независимо от сезона! Поэтому мы сделали подборку оригинальных взрослых и детских рюкзаков, а также крутых рюкзаков-переносок для домашних питомцев, которые вы можете купить прямо сейчас!

ДЛЯ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН

Животный принт до сих пор на пике популярности. Модный рюкзак со змеиным рисунком обойдется вам в 780 рублей.

912 рублей стоит рюкзак с леопардовым принтом.

Рюкзак в виде умной птицы можно приобрести всего за 997 рублей.

А можно прикупить обычный однотонный рюкзачок за 1 048 рублей.

Любительниц кошек тоже не обделяем вниманием. И для них нашли рюкзак. Всего-то 931 рубль. Есть еще в сером, розовом и мятном цветах.

А за 685 рублей можно приобрести вельветовые рюкзаки. Представлены они, кстати, тоже в нескольких цветах.

1 144 рубля стоит пайеточный рюкзак. К нему в комплекте идут еще две маленькие сумочки!

Есть оригинальный рюкзак в форме панциря черепахи. Он из кожзама. Цена его – 1 683 рубля.

За 1 119 рублей есть вот такой многофункциональный мини-рюкзак.

А такой рюкзак отлично подойдет для лета и начала осени. Стоит 495 рублей. Если закажете сегодня, то продавец обещает доставить его в августе.

ДЛЯ МУЖЧИН

Любите необычненькое? За 1 278 рублей – рюкзак в виде оскала акулы. Пасть в темное время суток светится. Огромный плюс этой сумки – она водонепроницаемая и имеет USB разъем (вы можете купить зарядный блок и вложить его в специальный внутренний кармашек, чтобы заряжать телефон.

Не нравится дизайн предыдущего? Вот вам другой. Его цена – 1 164 рубля.

За 1 091 рубль есть рюкзак попроще, но он не менее симпатичен.

За 874 рубля рюкзак выглядит довольно достойно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Не забываем и про ребятню. В этом магазине большой выбор детских рюкзачков. Цена – 450 рублей.

Или присмотритесь к таким за 1 522 рубля

Если у вас подросток, то смотрите, какой за 687 рублей можно ему прикупить. Школьные товарищи точно оценят!

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Не можем не поделиться ссылкой на рюкзаки-покеболы. Это переноски для домашних питомцев. Предугадывая комментарии, сразу скажем – они воздухопроницаемые. По этой же ссылке найдете рюкзаки и в форме миньонов. Цена за такую прелесть – 1 548 рублей.

А этот рюкзак за 2 334 рубля ловким движением руки превращается в мини-палатку для питомца.

Для тех, кто не любит округлые формы, есть квадратные за 1 559 рублей. На этом мы и завершаем нашу подборку крутых и стильных рюкзаков.