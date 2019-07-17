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17июля
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В Амурской области резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В Амурской области резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией
Фото: pixabay.com

На сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области опубликовали постановление «О дополнительных мерах по противодействию распространения энтеровирусной инфекции в Амурской области». Документ был подписан еще 8 июля, но его опубликовали только 17-го.

Согласно постановлению, в Амурской области резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Регистрировались групповые очаги заболевания, активно заражались дети.

«В силу интенсивных миграционных потоков из стран юго-восточной Азии, в том числе из Китайской Народной Республики, где отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией более чем в 2 раза, риск завоза инфекции в Амурскую область значительно увеличивается», – говорится в документе.

Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовано подготовить лечебные учреждения к приему больных с энтеровирусной инфекцией, в том числе протекающих в форме серозного менингита, и к оказанию им реанимационной помощи.

Также медикам необходимо направлять биоматериал от больных из очагов групповой заболеваемости, с тяжелым или атипичным течением заболевания в срок до 24 часов в Центр гигиены и эпидемиологии Амурской области. Постановление содержит и ряд других дополнительных мер по борьбе с заболеваемостью.

С 8 по 14 июля, по официальным данным, зарегистрировано 15 случаев энтеровирусной инфекции среди детей. Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан не отправлять школьников в образовательные и летние оздоровительные учреждения с признаками заболевания.

Симптомами энтеровирусной инфекции желудочно-кишечной разновидности являются вздутие живота, тошнота, боль в нижней части живота, запоры, диарея. Учитывая водный путь передачи инфекции, специалисты советуют не купаться в не предназначенных для этого местах.

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#здоровье

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