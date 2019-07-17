В Сковородинском районе пламя охватило машину дорожников, наносивших разметку (фото, видео)

В социальных сетях появились информация, а также фото и видео с места происшествия в селе Невер Сковородинского района. Там, как утверждает инстаграм-паблик kriminal.blg, загорелась машина дорожников, которые в тот момент наносили дорожную разметку. Сообщается, что машина «не выдержала нагрузки и сгорела».

По сведениям пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в Невере поступило 16 июля в 21:25: горел автомобиль иностранного производства. Через 4 минуты огнеборцы пожарного поста Невера в составе 2 человек и 1 единицы техники, прибыли на место. В течение 5 минут ликвидировали открытое горение.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» сообщили, что горела машина Isuzu Elf. В результате она повреждена по всей площади. Люди не пострадали.

Фото, видео: instagram.com/kriminal.blg