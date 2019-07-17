В Амурской области на борьбу с онкозаболеваниями выделили почти полмиллиарда рублей

На заседании правительства Амурской области обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионе. В 2019 году на мероприятия в рамках проекта предусмотрено более 1 миллиарда рублей.

По информации на 1 июля, 25 % средств – 269 миллионов рублей – уже потрачено. «На развитие первичной медико-санитарной помощи заложено более 150 миллионов рублей. 63 миллиона рублей выделено на проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", на эти средства будет проведено переоснащение двух региональных сосудистых центров. В настоящее время проводится аукцион на приобретение ангиографического комплекса», – рассказала и. о. министра здравоохранения Евгения Жарновникова.

Более 490 миллионов рублей предусмотрено на борьбу с онкологическими заболеваниями. На эти деньги уже купили часть химиопрепаратов для лечения онкологических больных. Планируется приобрести 12 единиц медицинского оборудования. В рамках развития детского здравоохранения в 2019 году купят 54 единицы медоборудования для областной детской консультативной поликлиники и детских поликлиник города Благовещенска № 1 и № 3.