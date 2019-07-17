Чтобы прокатиться к мосту через Амур, благовещенцам нужно будет предъявлять паспорта
С 18 июля продажа билетов на теплоходы, совершающие прогулочные рейсы к строящемуся мосту через реку Амур, будет осуществляться по-новому. Благовещенцев попросят предъявить документы.
Гражданам России нужно будет обязательно предъявить действующий документ, удостоверяющий личность, либо копию. Граждане Китая смогут купить билеты при предъявлении действующего документа, удостоверяющего личность, и пропуска в режимную зону.
Также пассажирам теплоходов необходимо иметь документы при себе и предъявить их по требованию пограничных органов.
Посадка на теплоходы производится у причала № 6, расположенного по адресу: городская набережная, в районе улицы Театральной, 1.
Об изменениях уведомила пресс-служба ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».
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