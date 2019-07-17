Чтобы прокатиться к мосту через Амур, благовещенцам нужно будет предъявлять паспорта

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Гражданам России нужно будет обязательно предъявить действующий документ, удостоверяющий личность, либо копию. Граждане Китая смогут купить билеты при предъявлении действующего документа, удостоверяющего личность, и пропуска в режимную зону.

Также пассажирам теплоходов необходимо иметь документы при себе и предъявить их по требованию пограничных органов.

Посадка на теплоходы производится у причала № 6, расположенного по адресу: городская набережная, в районе улицы Театральной, 1.

Об изменениях уведомила пресс-служба ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».