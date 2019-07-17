Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 0

Чтобы прокатиться к мосту через Амур, благовещенцам нужно будет предъявлять паспорта

Чтобы прокатиться к мосту через Амур, благовещенцам нужно будет предъявлять паспорта
Фото: Амур.инфо

С 18 июля продажа билетов на теплоходы, совершающие прогулочные рейсы к строящемуся мосту через реку Амур, будет осуществляться по-новому. Благовещенцев попросят предъявить документы.

Гражданам России нужно будет обязательно предъявить действующий документ, удостоверяющий личность, либо копию. Граждане Китая смогут купить билеты при предъявлении действующего документа, удостоверяющего личность, и пропуска в режимную зону.

Также пассажирам теплоходов необходимо иметь документы при себе и предъявить их по требованию пограничных органов.

Посадка на теплоходы производится у причала № 6, расположенного по адресу: городская набережная, в районе улицы Театральной, 1.

Об изменениях уведомила пресс-служба ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».

Просмотров всего: 913

#транспорт

распечатать


Происшествия

В Сковородинском районе пламя охватило машину дорожников, наносивших разметку (фото, видео)
Происшествия 3

В Благовещенске внедорожник грубо нарушил ПДД, чтобы не стоять в пробке (видео)
Происшествия 3

В Благовещенске после ливня теряют и находят автомобильные номера в лужах
Происшествия

Житель Иркутской области обокрал проводника поезда Нерюнгри – Сковородино
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь