Амурчанка: везде – потоп, а у нас в Верхнеблаговещенском змеи выползли

Фото: Амур.инфо

Жительница Верхнеблаговещенского в своем огороде на улице Ленина 16 июля нашла змею. Рептилия заползла в теплицу и после того, как ее обнаружили, провела там еще минут 20, а затем самостоятельно уползла в лес.

«Везде – потоп, а у нас в Верхнеблаговещенском змеи выползли Я пошла за огурцами, и вот там лежала она, видимо, услышала шорох и под теплицу уползла. Она была длинная, полосатая. Я не знаю, ядовитая – нет. А потом она уползла, в лес, видимо. В том году тоже змея была у нас», – сообщила Амур.инфо жительница Верхнеблаговещенского Ольга.

Спасателей амурчанка не вызывала, так как рептилия уползла.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, случаи, когда пресмыкающиеся появляются в населенных пунктах региона, происходят ежегодно. Одной из самых крупных змей, встречающихся в Приамурье, является амурский полоз, длина которого может достигать полутора метров. Обитают в Приамурье и ядовитые змеи – щитомордники и гадюки.

Специалисты рекомендуют жителям области при встрече со змеей обратиться за помощью по номерам: 101, 01 или 112.

При встрече со змеей ее нельзя трогать, преследовать, пытаться поймать или взять в руки. Определить отличительные признаки ядовитой и неядовитой змеи сложно, поэтому в МЧС советуют к любой змее надо относиться как к ядовитой.