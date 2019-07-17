Крупнейший акционер Petropavlovsk продает свой пакет акций

Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk, основные активы которой находятся в Амурской области, Роману Троценко, сообщили в компании. Договоренности уже достигнуты, уточнил представитель Ракишева. Сумма сделки не раскрывается, оформление может занять до 1,5 месяца.

Казахстанский бизнесмен Ракишев (восьмой в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского Forbes с состоянием 691 миллион долларов) с конца 2017 года являлся крупнейшим акционером Petropavlovsk. Его структура купила у «Реновы» Виктора Вексельберга 22,42 %. На тот момент пакет стоил 77,6 миллиона долларов, а во вторник, 16 июля, – 90,4 миллиона долларов.

Ракишев пояснил «Ведомостям» через своего представителя, что решение о продаже пакета связано исключительно с коммерческими соображениями и основывается на рыночной ситуации и необходимости фондирования других проектов. «Мы инвестировали в компанию, когда она находилась в стрессовой ситуации, проделали большую работу...» – говорит Ракишев.

В данном случае Ракишев выступил как финансовый инвестор. После того как компания подорожала, он решил выйти из состава акционеров, объясняет собеседник, близкий к Petropavlovsk: «Ракишев смог получить неплохую прибыль за счет продажи компании». За 1,5 года актив подорожал на 16,5 %.

Сам казахстанский инвестор рассказывал весной в интервью «Ведомостям», что купил пакет именно Petropavlovsk, «потому что цена была 5 пенсов». В перспективе бизнесмен планирует вкладываться в российскую горнодобывающую отрасль, знает источник в окружении Ракишева.

Роман Троценко – 59-й в списке Forbes богатейших людей России в 2019 года с состоянием 1,6 миллиарда долларов – до конца 2017 года был советником Игоря Сечина, возглавляющего «Роснефть». У Троценко уже есть доля в золотодобывающей компании: в марте он купил 48,2 % в GeoProMining.

Есть несколько версий, почему Троценко может быть интересен этот актив. Он может покупать долю для последующей перепродажи или выступать номинальным покупателем в чьих-то интересах. Причиной покупки может быть инвестиционная привлекательность актива и наличие свободных ресурсов у покупателя, который рассматривает золото как перспективное направление для инвестирования с учетом текущей конъюнктуры рынка, считают специалисты.

Золотодобывающая компания Petropavlovsk – пятый производитель золота в России, на его долю приходится 6 %. Как сообщало Амур.инфо, ее основали Питер Хамбро и Павел Масловский в 1994 году на базе Покровского рудника в Амурской области. Компания вышла на Лондонскую биржу в 2002 году, выручив 1,3 миллиарда долларов. В июне 2017 года «Ренова», которая владеет 22,34 % акций, вместе с фондами Sothic и M&G (15,66 %) сместили Хамбро с поста главы совета директоров компании, который бизнесмен занимал 23 года, и ввели в совет своих кандидатов, которые заняли четыре из шести мест. Павел Масловский уволился. А в декабре 2017 года группа компаний «Ренова» продала свою долю в Petropavlovsk. И новым совладельцем Petropavlovsk стал казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.