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17июля
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сегодня, 11:42 4

В Благовещенске внедорожник грубо нарушил ПДД, чтобы не стоять в пробке (видео)

В Благовещенске внедорожник грубо нарушил ПДД, чтобы не стоять в пробке (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» передали видео, снятое в Благовещенске на улице Калинина 17 июля. На кадрах запечатлено грубое нарушение ПДД внедорожником.

Водитель этой машины проехал по встречной полосе за «двойной сплошной», чтобы не стоять в пробке. Причем его скорость, судя по ролику, была высокой.

«Я стоял напротив здания № 116 по улице Калинина. И в это время в сторону Калинина – Пролетарской пролетел джип, нарушая Правила дорожного движения», – сообщил очевидец.

Просмотров всего: 1627

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    возможно у чувака была жесткая диарея, и чтобы не испортить салон, штаны и нижнее белье он летел и молился своим богам

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Таких гайцы не наказывают. (

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    к Мужу своему спешил.

  • alex 3

    alex 3
    21 минута назад

    В Сковородине/Амуринфевозможно у чувака была жесткая диарея, и чтобы не испортить салон, штаны и нижнее белье он летел и молился своим богам


    возможно было уже поздно и салон был обделан, вонь стояла жуткая и чуваку срочно требовался поток свежего воздуха, поэтому за машиной тянулся шлейф густого амбре гов... кала.

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