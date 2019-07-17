В Благовещенске внедорожник грубо нарушил ПДД, чтобы не стоять в пробке (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» передали видео, снятое в Благовещенске на улице Калинина 17 июля. На кадрах запечатлено грубое нарушение ПДД внедорожником.

Водитель этой машины проехал по встречной полосе за «двойной сплошной», чтобы не стоять в пробке. Причем его скорость, судя по ролику, была высокой.

«Я стоял напротив здания № 116 по улице Калинина. И в это время в сторону Калинина – Пролетарской пролетел джип, нарушая Правила дорожного движения», – сообщил очевидец.