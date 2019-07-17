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17июля
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сегодня, 11:30 14

На Дальнем Востоке предложили начать производство пианино

На Дальнем Востоке предложили начать производство пианино
Фото: youla.ru

В Дальневосточном федеральном округе предложили наладить производство фортепиано. Инструменты нужны учреждениям культуры и досуговых центров Дальнего Востока. Пока дорогие и тяжелые пианино и рояли везут из центральной части России.

Предложение по производству музыкальных инструментов озвучила заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова в ходе расширенного заседания рабочей экспертной группы комитета Госдумы по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией нацпроекта «Культура».

Замминистра уточнила, что идея производства пианино на территории ДФО впервые была озвучена в 2016 году. Но, прежде чем принимать решение, нужно просчитать объемы поставок музыкальных инструментов на рынок ДФО, чтобы производство было рентабельным, сообщает «Парламентская газета».

Кадырова отметила, что сегодня российские предприятия по выпуску музыкальных инструментов, несмотря на годы простоя, не утратили навыки производства и могут изготовить практически все инструменты. «Вопрос в том, что есть рынок или нет? Для поддержки отечественного производителя нужен стабильный рынок, сейчас мы его с Минкультуры совместно формируем», – отметила замминистра.

Между тем в Приморском крае с 1957 года работала Артемовская фабрика по производству пианино «Приморье».

Как сообщает «Восток-Медиа», фабрика пианино «Приморье» была уникальным в своем роде и единственным на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири подобным предприятием. Музыкальные инструменты, изготовленные в Артеме, отправлялись далеко за пределы Приморья – на Камчатку и Сахалин, в Хабаровский край, и даже на дальнюю Чукотку. Торговые отношения были налажены также с Японией и Австралией. Сразу же после начала деятельности в 1957 году фабрика выпустила 47 пианино, а в 1967 году производство доросло до 3 550 штук. К 1986 году фабрика изготовила в общей сложности 85 000 пианино. Заготовки для инструментов привозили из западной части России: механика и клавиатура поступала с ленинградских фабрик, чугунные рамы – из города Мариинска, а буковое дерево прибывало из Румынии.

После 1995 года фабрика закрылась, не дожив до своего 40-летия.

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#культура #производство

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Комментарии
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  • Aligator

    Aligator
    2 часа назад

    Еще очень нужна фабрика по производству аккордеонов и школа пантомимного искусства

  • ay

    ay
    2 часа назад

    0. Пока дорогие и тяжелые пианино и рояли приходится из центральной части России - не понял фразы. Повнимательнее.

    1. Народ с ДВ валит, а им роялев пианин не хватает.

    2. Фабрика приморская закрылась ещё четверть века назад.

    3. Комплектуха для неё всё равно везлась через всю страну.

    4. К чему эта движуха в кривой нищей-богатой стране, воопще, не понять? Были бы "советы" с относительным социальным равенством, ещё понятно бы было. Сейчас - мы хуже глупых китайцев 60-70ых годов прошлого века. Они-то поумнели. А РФ даже до уровня СССР как до Луны.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Мысль правильная. Неплохо бы еще организовать производство бритв с механическим заводом (типа "Спутник") и деревянных счет. А то даже на Западе сие сложно найти.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Еще черно-белых бы телевизоров нам наладить производство! Самое оно! Главное очень надо нам...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ачо не балалайки?



    ~~заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова



    Только одна женщина в правительстве Медведева печётся о неблагодарных дальневосточниках!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    На уровне отдельных ремесленников производство музыкальных инструментов вполне реально. Делают же некоторые энтузиасты маленькие памятники, изделия народных промыслов, восстанавливают ретро-автомобили. И всё получается, и всё реализуется.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А тапочковую фабрику в Райчихинск вернут? А швейку в Благовещенске? А то, видишь ли, торговых рядов наделали! А хлопка уже все, канула в лету? Хлопка не стало в Амурке?

  • brb

    brb
    1 час назад

    Вам, некачественным, чо не предложишь, все не так.

    Будете в потоп на роялях по улицам юзать, мож меньше ныть станете.

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Хлопку то возрождать кто будет? Или это после пиванинов и острогов?

    там вменяемые то остались или совсем уже пустота и ветер в черепушках гуляют?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Не буду говорить кто, но один деятель уже предлагал в каждой деревне построить фабрику по производству контрабасов. Потому что перевозка контрабасов весьма дорогостоящая.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Возродить можно всё. На уровне 80-ых годов прошлого века. Но, богатеев и власть придётся тогой - напнуть обыграть в выборах и обложить прогрессивным налогом, а то и конфисковать всё в пользу Нового государства, как за экономические преступления, без амнистий. Корочи сказка. Сто лет назад, однако, сбылась.

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    А спрос, конечно, надо формировать. Сколько там бабла в одной скрипке Ролдугина Страдивари помещается?

  • retrogr

    retrogr
    25 минут назад

    дык оказалось что страдивари не ролдугино купило тк теперь на ней голландец играет

  • alex 3

    alex 3
    15 минут назад

    Предлагаю выделить из бюджета ей 5-6 млр! Потом отдаст...... пианинами.

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