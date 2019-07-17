На Дальнем Востоке предложили начать производство пианино

В Дальневосточном федеральном округе предложили наладить производство фортепиано. Инструменты нужны учреждениям культуры и досуговых центров Дальнего Востока. Пока дорогие и тяжелые пианино и рояли везут из центральной части России.

Предложение по производству музыкальных инструментов озвучила заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова в ходе расширенного заседания рабочей экспертной группы комитета Госдумы по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией нацпроекта «Культура».

Замминистра уточнила, что идея производства пианино на территории ДФО впервые была озвучена в 2016 году. Но, прежде чем принимать решение, нужно просчитать объемы поставок музыкальных инструментов на рынок ДФО, чтобы производство было рентабельным, сообщает «Парламентская газета».

Кадырова отметила, что сегодня российские предприятия по выпуску музыкальных инструментов, несмотря на годы простоя, не утратили навыки производства и могут изготовить практически все инструменты. «Вопрос в том, что есть рынок или нет? Для поддержки отечественного производителя нужен стабильный рынок, сейчас мы его с Минкультуры совместно формируем», – отметила замминистра.

Между тем в Приморском крае с 1957 года работала Артемовская фабрика по производству пианино «Приморье».

Как сообщает «Восток-Медиа», фабрика пианино «Приморье» была уникальным в своем роде и единственным на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири подобным предприятием. Музыкальные инструменты, изготовленные в Артеме, отправлялись далеко за пределы Приморья – на Камчатку и Сахалин, в Хабаровский край, и даже на дальнюю Чукотку. Торговые отношения были налажены также с Японией и Австралией. Сразу же после начала деятельности в 1957 году фабрика выпустила 47 пианино, а в 1967 году производство доросло до 3 550 штук. К 1986 году фабрика изготовила в общей сложности 85 000 пианино. Заготовки для инструментов привозили из западной части России: механика и клавиатура поступала с ленинградских фабрик, чугунные рамы – из города Мариинска, а буковое дерево прибывало из Румынии.

После 1995 года фабрика закрылась, не дожив до своего 40-летия.