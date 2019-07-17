Мадонну упрекнули в расизме из-за фотографии чернокожей дочки с арбузом

Мадонна выставила в социальные сети фото, где надкусанный ломтик арбуза приставлен к дочери в виде платья. Пользователи оскорбились и обвинили певицу в расизме.

Если бы на фотографии был другой фрукт, то проблем бы не возникло. В комментариях написали, что арбуз является символом темнокожих американцев. В XX веке во многих высмеивающих афроамериканцев мультфильмах и комиксах фигурировали арбузы.

«Белое население южных штатов, осознав, что темнокожие люди обрели свободу, начало использовать этот фрукт как символ нечистоплотности, лени и инфантильности темнокожих. Он даже стал частью американской популярной культуры», – написали пользователи.

У Мадонны двое родных и четверо приемных детей. Двое младших – темнокожие близнецы Стелла и Эстер оказались в центре скандала из-за арбуза. Борцы с дискриминацией были возмущены, что она в качестве «платья» и «юбки» для темнокожих девочек использовала арбуз и ополчились на певицу, сообщает «360».