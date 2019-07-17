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17июля
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сегодня, 11:01 0

В Благовещенске подтопило здание детской областной больницы

В Благовещенске подтопило здание детской областной больницы
Фото: Амур.инфо

Сильный дождь, прошедший в Благовещенске, привел к подтоплению, в том числе здания Амурской областной детской клинической больницы. Вода зашла в подвал, после чего началась ее откачка.

«Вода поступала в подвал, его затопило. Сообщение об этом происшествии поступило на ЕДДС Благовещенска. Выехали пожарные, спасатели, откачивали воду ночью и продолжали утром. Сейчас на месте работают пожарные-спасатели специализированной пожарно-спасательной части Благовещенска, спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. В общей сложности 20 человек. Завершается откачка воды, также подвал очищают от попавшего туда мусора. По завершении будут приниматься меры по просушке подвального помещения», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщало агентство, с вечера 16 июля в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков, что считается опасным метеорологическим явлением.

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#погода #происшествия

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